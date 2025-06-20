К чему приведет удар США по ядерным объектам Ирана?

США все-таки провели бомбардировку ядерных объектов Ирана, возможность которой рассматривали в течение этой недели. О том, что побудило Дональда Трампа принять такое решение и к каким результатам оно может привести, "Вестник Кавказа" поговорил с американистом Малеком Дудаковым.

Жесткая переговорная позиция США по новой ядерной сделке с Ираном привела Вашингтон в ситуацию, когда неучастие в израильской военной операции сравнялось по рискам с вмешательством в ирано-израильскую войну на стороне Тель-Авива: Тегеран не сдавался, не отказывался от права на мирный атом и не прекращал ответные атаки на Израиль. Поэтому президент Дональд Трамп принял дважды рискованное решение нанести ограниченный бомбовый удар по иранским ядерным объектам – с одной стороны, это нападение может спровоцировать Иран на удары по американским военным базам в регионе, а также на перекрытие Ормузского пролива; с другой стороны, оно дает Демократической партии возможность организовать импичмент президента, ведь приказ о бомбардировках был отдан без одобрения Конгресса.

О мотивах Дональда Трампа и вероятных последствиях атаки США на иранские ядерные объекты "Вестник Кавказа" побеседовал с американистом Малеком Дудаковым.

Эксперт в первую очередь пояснил, что с точки зрения Белого дома ограниченный бомбовый удар по Фордо, Исфахану и Натанзу – первое за 46 лет военное нападение США на Иран – является реализацией стратегии "эскалация для деэскалации". "Вашингтон сначала намеренно резко повысил ставки в ситуации вокруг иранской ядерной проблемы, нанеся удары по ядерным объектам Ирана, а теперь, сразу же после бомбардировки, пытается эти ставки понизить, заявляя, что вновь готов к мирным переговорам по ядерной сделке. Американские власти призывают Иран не отвечать и надеются, что эта военная акция усилит переговорную позицию Вашингтона в контактах с Тегераном", - сообщил он.

"США не хотели бы продолжения, тем более масштабирования боевых действий по нескольким причинам. Во-первых, было сброшено 6 глубинных бомб, а всего их в арсенале Пентагона – 20. По иранской информации, ядерные объекты в результате бомбардировки не удалось уничтожить. США могут провести повторные атаки, но только дважды, после чего глубинные бомбы закончатся. Ответные удары Ирана по американским базам на Ближнем Востоке будут крайне неприятны для Вашингтона, так как их стало довольно сложно защищать в связи с истощением запасов ракет для ПВО – они потрачены на помощь Израилю в уничтожении иранских баллистических ракет. Поэтому сейчас будет задействована американская дипломатия, чтобы хотя бы атаки на базы США не было", - отметил Малек Дудаков.

"Иран с утра нанес ракетные удары только по Израилю, возможно, тоже не желая неконтролируемой эскалации боевых действий в случае ударов по американским базам. Однако стратегия США, на мой взгляд, не сработает, так как бомбардировки Фордо точно не усилят их переговорную позицию. Если иранские ядерные объекты повреждены, но не уничтожены самым мощным неядерным оружием США, значит, эти американские вооружения показали свою неэффективность. Тут же возникает вопрос – чем еще американцы могут пригрозить Ирану? Скорее всего, ничем, кроме применения ядерного оружия, которое на текущий момент нереалистично. Вашингтон дошел до предела возможностей, но позиция Тегерана так и не изменилась", - указал американист.

Нарушение Трампом стандартных внутренних процедур перед нанесением военного удара в сочетании с возможной неудачей бомбардировки создает условия для объявления демократами импичмента президента. "Нападение на Иран усилило раскол внутри Америки. Мы видим, что левое крыло Демпартии уже призывает к импичменту Трампа. Многие изоляционисты в стане республиканцев обвиняют Трампа в нарушении Конституции. В США нарастает оппозиция всей этой кампании Белого дома против Ирана. Не исключено, что Конгресс в ближайшее время постарается принять отдельный акт, который ограничит полномочия президента США в проведении дальнейшей эскалации вокруг Ирана", - подчеркнул Малек Дудаков.

"В целом, бомбардировки Фордо и других иранских ядерных объектов были попыткой команды Трампа сохранить лицо, выйти из сложной ситуации переговорного цугцванга, когда и нанесение ударов, и воздержание от военного вмешательства вели к негативным последствиям. Белый дом рассчитывал, что это не приведет к большой эскалации. Возможно, эскалации действительно не произойдет. Но с куда большей вероятностью сегодняшние события ослабят позиции администрации Трампа на переговорном треке и усилят политический раскол внутри США", - заключил эксперт.