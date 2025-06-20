Израиль закрыл свое воздушное пространство

Воздушное пространство Израиля закрыто после атаки американских ВВС на иранские ядерные объекты, такое сообщение распространило управление аэропортов еврейского государства.
Уточняется, что не совершаются ни входящие, ни исходящие рейсы.
В управлении призвали пассажиров обращаться за подробной информацией к авиакомпаниям.
"Наземные пограничные переходы на Синай (в Египет - ред.) и в Иордании работают в обычном режиме"
– управление аэропортов Израиля
Напомним, ранее сегодня США нанесли удар по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана, которые расположены в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ключевых объектов по обогащению урана в ИРИ и призвал Тегеран не наносить ответный удар, а пойти на мировую.