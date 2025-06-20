Вестник Кавказа

Израиль закрыл свое воздушное пространство

Израиль закрыл свое воздушное пространство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Израиля приняли решение закрыть воздушное пространство страны – такая мера предпринята после нанесения ВВС США удара по трем ключевым объектам иранской ядерной программы.

Воздушное пространство Израиля закрыто после атаки американских ВВС на иранские ядерные объекты, такое сообщение распространило управление аэропортов еврейского государства.

Уточняется, что не совершаются ни входящие, ни исходящие рейсы.

В управлении призвали пассажиров обращаться за подробной информацией к авиакомпаниям.

"Наземные пограничные переходы на Синай (в Египет - ред.) и в Иордании работают в обычном режиме"

– управление аэропортов Израиля

Напомним, ранее сегодня США нанесли удар по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана, которые расположены в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ключевых объектов по обогащению урана в ИРИ и призвал Тегеран не наносить ответный удар, а пойти на мировую.

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