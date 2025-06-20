Ограничения ввели в Израиле после атаки США на Иран

Израильское руководство ввело определенные ограничения в стране на фоне атаки США на Иран. Они вступили в силу несколько часов назад.

В Израиле после ударов Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана ввели режим ограниченной активности. Об этом информирует Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Решение об ограничениях было принято с одобрения главы Минобороны.

"С 03:45 утра (совпадает с мск) воскресенья будут немедленно внесены изменения в инструкции Командования тыла. В рамках изменений было решено перевести все районы страны из режима частичной и ограниченной активности в режим необходимой активности"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Согласно инструкциям, в настоящее время в стране запрещены образовательные мероприятия, собрания и рабочая деятельность, за исключением основных секторов.

Напомним, сегодня ночью США ударили по нескольким ядерным объектам в Иране.