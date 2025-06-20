Президент США объявил об уничтожении всех объектов по обогащению урана в Иране

США несколько часов назад атаковали ядерные объекты Ирана. По словам американского лидера, сегодняшние удары полностью ликвидировали ключевые объекты ИРИ по обогащению урана.

Вооруженные силы Соединенных Штатов полностью уничтожили все объекты Ирана по обогащению урана. Об этом сообщил американский президент во время обращения к гражданам страны после сегодняшней атаки на Исламскую Республику.

"Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены"

– Дональд Трамп

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что в ближайшие недели определится с тем, стоит ли США вступать в ирано-израильский конфликт и наносить удары по Исламской Республике.