Тегеран подтвердил удар США по иранским ядерным объектам

Иранские власти подтвердили, что американские ВВС только что ударили по трем ядерным объектам Исламской Республики. Тегеран ожидает, что международное сообщество осудит этот шаг.

Организация по атомной энергии Ирана подтвердила удар ВВС США по ядерным объектам в Натанзе, Исфахане и Фордо, о котором ранее сообщил президент США Дональд Трамп.

В ОАЭИ подчеркнули, что эта атака является нарушением международного права. Кроме того, в организации заявили, что мировое сообщество должно осудить эти удары.

При в ОАЭИ отметили, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли в стране после этой атаки.

Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади заявил, что ИРИ ожидала такого развития событий, так что удар по объекту в Фордо не стал неожиданностью для Ирана – он ожидался на протяжении нескольких дней.

"Этот ядерный объект был эвакуирован, в ходе сегодняшней атаки необратимого ущерба ядерный объект не получил"

– Мохаммади