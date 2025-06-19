Тегеран подтвердил удар США по иранским ядерным объектам

Организация по атомной энергии Ирана подтвердила удар ВВС США по ядерным объектам в Натанзе, Исфахане и Фордо, о котором ранее сообщил президент США Дональд Трамп.
В ОАЭИ подчеркнули, что эта атака является нарушением международного права. Кроме того, в организации заявили, что мировое сообщество должно осудить эти удары.
При в ОАЭИ отметили, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли в стране после этой атаки.
Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади заявил, что ИРИ ожидала такого развития событий, так что удар по объекту в Фордо не стал неожиданностью для Ирана – он ожидался на протяжении нескольких дней.
"Этот ядерный объект был эвакуирован, в ходе сегодняшней атаки необратимого ущерба ядерный объект не получил"
– Мохаммади