Иран опубликовал меморандум об урегулировании с США из 14 пунктов

В Иране обнародовали положения меморандума с США об урегулировании. Документ включает 14 пунктов, среди которых нет конкретных договоренностей по ядерной программе.

Опубликован меморандум о взаимопонимании между США и Ираном об урегулировании конфликта, документ распространило иранское агентство Mehr.

Согласно публикации, соглашение включает 14 пунктов, среди которых снятие морской блокады с Ирана и приостановка санкций против иранской нефти. Отмечается, что это согласованные положения.

Меморандум, опубликованный агентство Mehr подразумевает снятие морской блокады в течение 30-дневного срока; вывод сил США из граничащих с Ираном зон; возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с учетом договоренностей с иранской стороной; приостановку санкций против иранской нефти и нефтепродуктов; предоставление американской стороной и их союзниками планов по восстановлению Ирана на сумму не менее $300 млрд; подтверждение приверженности Ираном Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В течении 60 дней стороны проведут переговоры по иранской ядерной программе, по итогу планируется заключить соглашение. Условиями для проведения ядерных переговоров являются снятие морской блокады, приостановка нефтяных санкций и размораживание $12 млрд иранских активов.

Также среди пунктов документа незамедлительное прекращение войны, в том числе в Ливане, невмешательство США во внутренние дела Ирана.

Как сообщает Mehr, "дискуссия о ракетной программе Ирана и поддержке групп сопротивления выведена из повестки дня".

Британская газета The Guardian пишет, ссылаясь на источник, что меморандум не содержит конкретных договоренностей по ядерной проблематике.

"Документ описывает механизмы, необходимые для продолжения переговорного процесса по ядерной тематике, а также по вопросу замороженных иранских активов. Конкретные договоренности в нем отсутствуют"

– The Guardian

Ожидается, что в документе будут обозначены сроки для разминирования Ормузского пролива. Отмечается, что американская блокада Ирана останется в силе до разминирования и открытия Ормуза.