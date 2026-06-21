Иран повысит военную готовность на фоне переговоров с США

В Минобороны Ирана сообщили, что Исламская Республика усилит боеготовность и будет готова дать отпор, если США нарушат договоренности.
В период переговоров и действия меморандума о взаимопонимании с США иранская армия усилит военную готовность, поделился исполняющий обязанности министра обороны Ирана Сардар Маджид Ибн аль-Реза, передает IRIB.
Прежде всего и.о. главы Минобороны ИРИ отметил, что ВС Ирана находятся на высшем уровне готовности, и на провокации дадут более жесткий, чем прежде, ответ.
"Если США нарушат договоренности в ходе переговоров, ответ на поле боя будет дан соответствующий. Именно поэтому в период переговоров и 60-дневного взаимного понимания мы усилили военную готовность во всех сферах и продолжим это делать"
– аль-Реза