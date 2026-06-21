Иранский посол: нормализация в Ливане – неотъемлемая часть сделки с США

Вопрос остановки боевых действий в Ливане остается частью иранской позиции на переговорах с США, заявил посол Ирана в Ираке Мохаммад Казем ас-Садег, передает агентство INA.
"Ливанский вопрос всегда был неотъемлемой частью позиции исламской республики на переговорах с США. <…>Тегеран всегда связывал прекращение огня на ливанском фронте с окончанием боевых действий и в Иране, и в зоне Персидского залива в целом"
– Мохаммад Казем ас-Садег
Посол подчеркнул, что Тегеран не отказывается от поддержки ливанской шиитской организации "Хезболла".
"Иран не забывает своих ливанских братьев и не оставляет их одних"
– Мохаммад Казем ас-Садег
Дипломат добавил, что Иран рассматривает действия шиитских движений в Ираке как сопротивление террористическим группировкам, включая "Исламское государство" (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ), а также как естественную реакцию народа "на оккупацию и иностранную агрессию".