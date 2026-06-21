Вестник Кавказа

Иранский посол: нормализация в Ливане – неотъемлемая часть сделки с США

Иранский посол: нормализация в Ливане – неотъемлемая часть сделки с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран продолжает считать вопрос прекращения огня в Ливане неотъемлемой частью соглашения с Вашингтоном, поделился иранский посол в Ираке.

Вопрос остановки боевых действий в Ливане остается частью иранской позиции на переговорах с США, заявил посол Ирана в Ираке Мохаммад Казем ас-Садег, передает агентство INA.

"Ливанский вопрос всегда был неотъемлемой частью позиции исламской республики на переговорах с США. <…>Тегеран всегда связывал прекращение огня на ливанском фронте с окончанием боевых действий и в Иране, и в зоне Персидского залива в целом"

– Мохаммад Казем ас-Садег

Посол подчеркнул, что Тегеран не отказывается от поддержки ливанской шиитской организации "Хезболла".

"Иран не забывает своих ливанских братьев и не оставляет их одних"

– Мохаммад Казем ас-Садег

Дипломат добавил, что Иран рассматривает действия шиитских движений в Ираке как сопротивление террористическим группировкам, включая "Исламское государство" (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ), а также как естественную реакцию народа "на оккупацию и иностранную агрессию".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1010 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.