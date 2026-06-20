Иранская делегация не покидала переговоры в Бюргенштоке – Вэнс

Американский вице-президент заявил о том, что иранские переговорщики не покинули площадку переговоров в Швейцарии и работают с технической командой США.

Техническая команда Ирана все еще продолжает работать с технической командой Соединенных Штатов на переговорах в швейцарском Бюргенштоке, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам ирано-американских переговоров в Швейцарии.

"Их (Ирана – ред.) техническая команда все еще здесь, прямо сейчас работает с нашей технической командой"

– Джей Ди Вэнс

При этом, он подчеркнул, что иранская делегация не покидала площадку переговоров, вопреки существующим публичным заявлениям о готовности пойти на такой шаг.

"Что касается иранцев, да, они действительно угрожали уйти... но вчера мы вели переговоры далеко за час ночи. Так что они не ушли"

– Джей Ди Вэнс

Отметим, ранее Арабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источники сообщал, что Иран сможет вернуться к переговорам с США только после извинений со стороны американского президента Дональда Трампа и при условии вывода израильских войск с юга Ливана.

Представители Белого дома заявили о том, что переговорный процесс продолжится в штатном режиме.