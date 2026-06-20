Вэнс назвал разморозку иранских активов выгодной

Вице-президент США заявил о том, что разморозка иранских активов будет выгодна как самим Соединенным Штатам, так и всему Ближнему Востоку.

Разморозка иранских активов может стать очень выгодной для всего региона Ближнего Востока, такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам ирано-американских переговоров сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что это также полезно и для самих Соединенных Штатов Америки, поскольку обеспечит укрепление архитектуры безопасности.

"Это очень, очень хорошая и классическая сделка (президента США Дональда - ред.) Трампа. Она выгодна нашему народу, выгодна народу Ирана и в конечном счете будет способствовать укреплению той региональной архитектуры безопасности, которую мы создали"

– Джей Ди Вэнс

По его словам, случае разморозки иранских активов данные средства будут направлены на поддержку американских фермеров.

Кроме того, активы пойдут на восстановление Исламской Республики и помогут обеспечить народ страны продовольствием.

"Мы хотим убедиться, что если мы когда-нибудь разморозим иранские активы, то сможем быть уверены в том, что эти деньги идут на помощь народу Ирана, а не на финансирование терроризма"

– Джей Ди Вэнс