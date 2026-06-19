Вестник Кавказа

Переговоры США и Ирана в Швейцарии носят технический характер – Вэнс

Джей Ди Вэнс
© Фото: Сайт Белого дома
Стартовавшие сегодня в швейцарском Бюргенштоке американо-иранские переговоры, по словам вице-президента США Джея Ди Вэнса, носят исключительно технический характер.

Начавшиеся сегодня в Швейцарии в городе Бюргеншток переговоры представителей Вашингтона и Тегерана посвящены исключительно техническим аспектам, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, находясь в Швейцарии.

"Сегодняшний день является началом технических переговоров, которые не разрешат все разногласия, но позволят нам впервые в истории сесть вместе как две команды, чтобы понять, что важнее всего для каждой из сторон, урегулировать эти вопросы, решить их и прийти к лучшему будущему"

– Джей Ди Вэнс

Политик также сообщил, что за последние несколько часов переговоры показали значительный прогресс. Вице-президент США выразил надежду, что тенденция продолжится, и в следующие несколько часов прогресс окажется еще более ощутимым.

Напомним, что Вашингтон и Тегеран подписали меморандум по окончанию стартовавшего 28 февраля военному конфликту в ночь на 18 июня, событие произошло дистанционно.

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