Переговоры США и Ирана в Швейцарии носят технический характер – Вэнс

Начавшиеся сегодня в Швейцарии в городе Бюргеншток переговоры представителей Вашингтона и Тегерана посвящены исключительно техническим аспектам, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, находясь в Швейцарии.
"Сегодняшний день является началом технических переговоров, которые не разрешат все разногласия, но позволят нам впервые в истории сесть вместе как две команды, чтобы понять, что важнее всего для каждой из сторон, урегулировать эти вопросы, решить их и прийти к лучшему будущему"
– Джей Ди Вэнс
Политик также сообщил, что за последние несколько часов переговоры показали значительный прогресс. Вице-президент США выразил надежду, что тенденция продолжится, и в следующие несколько часов прогресс окажется еще более ощутимым.
Напомним, что Вашингтон и Тегеран подписали меморандум по окончанию стартовавшего 28 февраля военному конфликту в ночь на 18 июня, событие произошло дистанционно.