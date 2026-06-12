Вестник Кавказа

Эльбрус украсят флаги России и Италии

Эльбрус украсят флаги России и Италии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Итальянский журналист Велимир Томович решил покорить Эльбрус в знак дружбы между Россией и Италией. Также он установит на вершине флаги двух стран.

Вскоре вершину Эльбруса на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии украсят флаги России и Италии, которые установит на высочайшей горе Кавказа в ходе восхождения независимый итальянский журналист Велимир Томович.

"Это жест народной дипломатии, и я надеюсь, что он вдохновит новые поколения на то, чтобы не поддаваться русофобии, которая навязывается западной системой. Надеюсь, что это также поможет укрепить те крепкие узы дружбы, которые дороги очень многим итальянцам"

- Велимир Томович

Как пояснил журналист, для него восхождение на Эльбрус больше чем покорение горной вершины: это признание в уважении и желание совершить нечто непростое, будучи единым духом с россиянами, цитирует его портал "Это Кавказ".

Сейчас репортер проходит акклиматизацию в Приэльбрусье, где он готовится к восхождению, постигая азы альпинизма. Также он планирует записать официальное видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину.

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