Иран подтвердил близость сделки с США

В МИД Ирана сообщили о частичном согласовании соглашения с США. Ранее Трамп объявил, что меморандум согласован, но не подписан.

Основные пункты соглашения Ирана и США согласованы, такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает Press TV.

Представитель МИД Ирана подтвердил, что работа над документом по основным разделам, направленным на прекращение войны, близка к завершению, несмотря на противоречивые позиции Вашингтона и "неоднократные акты агрессии".

"В текстовом плане текст практически завершен по основным пунктам. Проблема в том, что противоречивые позиции Соединенных Штатов всегда вызывали турбулентность и сбои в этом процессе"

– Эсмаил Багаи

Он подчеркнул, что Тегеран вступил в переговоры с Вашингтоном "с доброй волей и полной ответственностью". Вместе с тем Багаи отметил, что Иран не намерен идти на уступки по вопросам, имеющим для страны принципиальное значение.

Меморандум, согласно информации источника The Guardian, не содержит каких-либо конкретных договоренностей по ядерной тематике. В соглашении упоминаются механизмы, которые будут необходимы в дальнейшем для переговоров по теме иранской ядерной программы и замороженных активов Исламской Республики.

По данным Axios, сделка включает открытие Ормузского пролива – восстановление объемов грузоперевозок в течение 30 дней до довоенного уровня, отказ Ирана от взимания платы за проход через пролив, снятие морской блокады США с Ирана. Также в меморандуме прописан отказ Ирана от ядерных амбиций.

По оценкам источника Axios, соглашение удовлетворяет все требования американской стороны и содержит подробную информацию по всем ядерным вопросам.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что стороны достигли соглашения. По его словам, "итоговые положения были одобрены как в принципе, так и во всех подробностях всеми участвующими сторонами".