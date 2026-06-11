Соглашение с Ираном будет подписано через пару часов — СМИ

Американские СМИ сообщают о том, что Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки с Ираном в течение следующих двух-трех часов.

Соединенные Штаты и Иран подпишут соглашение сегодня, в течение двух-трех часов, считает президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщил журналист американского телеканала Fox News Трей Ингст, который провел интервью с главой США.

По его словам, соглашение будет подписано в электронном формате.

Как отметил Дональд Трамп, заключение сделки между США и Ираном было отложено на несколько часов из-за ударов Израиля по Бейруту.

Кроме того, со слов Трампа, спустя примерно неделю состоится официальная очная церемония подписания, которая может пройти в Европе, рассказал журналист.