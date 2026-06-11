Вестник Кавказа

Путин пообщался с Трампом по телефону

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Российский президент провел телефонный разговор со своим американским коллегой и поздравил его с 80-летием. Стороны обсудили будущие контакты Москвы и Вашингтона.

Президент России Владимир Путин провел разговор по телефону с президентом США Дональдом Трампом, такое заявление сделал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Он уточнил, что в ходе разговора Владимир Путин поздравил своего американского коллегу с юбилеем — Дональду Трампу исполнилось 80 лет.

"Беседа носила дружеский и откровенный характер, она продолжалась 55 минут"

– Юрий Ушаков

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества России и Соединенных Штатов. Особое внимание было уделено мирному урегулированию украинского конфликта, подчеркнул помощник президента РФ.

Путин и Трамп поговорили о возможных контактах представителей двух стран, рассказал Ушаков.

По его словам, Дональд Трамп был особенно тронут тем, что Владимир Путин был первым из иностранных глав государств, кто позвонил в Белый дом.

"Президент России не скрывал свое уважение к бойцовским качествам Дональда Трампа, способностью держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей"

– Юрий Ушаков 

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