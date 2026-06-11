Иран усложнил возможный захват обогащенного урана – СМИ

В Иране за последний месяц были предприняты меры, направленные на то, чтобы сделать возможный захват запасов урана еще более сложным и опасным. Расставлены мины, обрушены туннели, передает CNN.

Иран, желая защитить запасы обогащенного урана от захвата американцами, реализовал меры, чтобы сделать попытку захвата невозможной, следует из сообщения CNN.

"По словам пяти источников, знакомых с данными разведки США, за последние недели Иран резко нарастил усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня, близкому к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах"

– телеканал

Теперь захватить иранский уран будет еще сложнее и опаснее, считают собеседники телеканала. По мнению некоторых источников CNN, уран стал недоступен не только для американцев, но и для самих иранцев – добраться до него можно лишь проведя работы по разминированию и разблокированию путей с помощью тяжелых землеройных машин.

В середине мая сообщалось о планах США захватить и вывезти иранский обогащенный уран. Планы не были реализованы, однако стали стимулом для Исламской Республики защитить свои запасы.

Отметим, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил сегодня, что в рамках возможной ядерной сделки допустимая мера для Ирана – "разбавление" обогащенного урана, но происходить это должно только на территории республики. Вывоз не рассматривается.