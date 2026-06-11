Иран усложнил возможный захват обогащенного урана – СМИ

Иран, желая защитить запасы обогащенного урана от захвата американцами, реализовал меры, чтобы сделать попытку захвата невозможной, следует из сообщения CNN.
"По словам пяти источников, знакомых с данными разведки США, за последние недели Иран резко нарастил усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня, близкому к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах"
– телеканал
Теперь захватить иранский уран будет еще сложнее и опаснее, считают собеседники телеканала. По мнению некоторых источников CNN, уран стал недоступен не только для американцев, но и для самих иранцев – добраться до него можно лишь проведя работы по разминированию и разблокированию путей с помощью тяжелых землеройных машин.
В середине мая сообщалось о планах США захватить и вывезти иранский обогащенный уран. Планы не были реализованы, однако стали стимулом для Исламской Республики защитить свои запасы.
Отметим, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил сегодня, что в рамках возможной ядерной сделки допустимая мера для Ирана – "разбавление" обогащенного урана, но происходить это должно только на территории республики. Вывоз не рассматривается.