Аракчи: Иран готов "разбавить" высокообогащенный уран

В Тегеране назвали единственный возможный вариант по обогащенному урану – "разбавить" его. Выполнить это Иран согласен только на своей территории.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал, на какой шаг по тему обогащенного урана Исламская Республика готова для заключения возможной сделки.

"Наша позиция по поводу высокообогащенного урана, то есть до 60%, всегда заключалась в том, что если они хотят, то разбавление его возможно только на территории Ирана"

– Аббас Аракчи

Министр уточнил, что вопросы, связанные с ядерной программой ИРИ и обогащением урана, будут рассмотрены в рамках второго этапа переговоров с США, на который будет выделено 60 дней с момента подписания меморандума.

Глава иранского МИД предупредил, что нарушение положений первичного меморандума о взаимопонимании с США сделает невозможным переход ко второму этапу и достижению ядерной сделке.

"Если то, что указано в меморандуме о взаимопонимании, не будет выполнено, переговоры о финальном соглашении не состоятся"

– Аббас Аракчи