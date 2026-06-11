Меморандум с США может быть подписан в ближайшие дни – Тегеран

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил подписания меморандума об урегулировании конфликта с США в ближайшие несколько дней.

США и Иран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта в ближайшие несколько дней, такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

По словам дипломата, когда последние этапы переговоров будут окончены, стороны подпишут соглашение, а информация о подписании предана огласке.

Глава МИД ИРИ уточнил, что на первом этапе документ будет подписан дистанционно, в цифровом формате.

"Это может произойти в ближайшие несколько дней"

– Аббас Аракчи