Вестник Кавказа

Меморандум с США может быть подписан в ближайшие дни – Тегеран

Аббас Аракчи
© Фото: Сайт президента России
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил подписания меморандума об урегулировании конфликта с США в ближайшие несколько дней.

США и Иран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта в ближайшие несколько дней, такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

По словам дипломата, когда последние этапы переговоров будут окончены, стороны подпишут соглашение, а информация о подписании предана огласке.

Глава МИД ИРИ уточнил, что на первом этапе документ будет подписан дистанционно, в цифровом формате.

"Это может произойти в ближайшие несколько дней"

– Аббас Аракчи

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1030 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.