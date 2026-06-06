Тбилиси и Батуми на лето свяжут прямые рейсы

Регулярное авиасообщение появится между Тбилиси и Батуми, первые рейсы состоятся в конце июня. Выполнять их будет Georgian Airways.

Флагманский перевозчик Грузии Georgian Airways запустит рейсы между Тбилиси и Батуми.

Полеты между грузинской столицей и черноморским курортом начнутся с четверга 25 июня. Выполнять их перевозчик будет по четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Вылеты из международного аэропорты Тбилиси будут выполняться в 09:00, из столицы Аджарии – в 19:30. Время в пути 45 минут.

Билеты уже поступили в продажу, стоимость перелета в одну сторону с багажом составляет около 320 лари – 8-9 тыс рублей.