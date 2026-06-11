Вестник Кавказа

Qatar Airways начала доставлять грузы в Грузию

Самолет в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из Дохи в Тбилиси через Ереван будут доставлять грузы самолеты Qatar Airways. Первый полет выполнен сегодня.

Авиакомпания Qatar Airways выполнила первый грузовой рейс в Грузию, информирует пресс-служба Минэкономики страны.

Согласно информации ведомства, в Тбилиси будет летать самолет Boeing 777. Круговой маршрут из Дохи также будет включать Ереван, полеты запланированы раз в неделю. 

Как отметили в министерстве, подключение Qatar Airways к грузовым авиаперевозкам в стране происходит на фоне рекордного роста отрасли. Так, за прошлый год воздушным путем в стране перевезли свыше 38 тыс т грузов. 

По информации Минэкономики, за прошлый год грузооборот вырос на 50%.

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