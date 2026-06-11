Азербайджан и Грузия увеличили товарооборот на 41%

Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос за первые четыре месяца этого года более чем на 41%. Основной рост связан с увеличением ненефтяного экспорта из Азербайджана в Грузию.

В январе-апреле этого года товарооборот между Азербайджаном и Грузией значительно вырос и достиг $385,5 млн, следует из данных в отчете Государственного таможенного комитета АР.

Товарооборот за указанный период оказался на 41,3% или на $112,6 млн больше, чем за тот же период 2025 года.

Грузия вошла в число шести основных торговых партнеров Азербайджана: на товарооборот с ней пришлись 2,22% от общего внешнеторгового оборота АР.

Экспорт из Азербайджана в Грузию в январе-апреле составил $340,3 млн, что почти на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост связан с увеличением ненефтяного экспорта на 66% – почти $176 млн против $105,8 млн в прошлом году.

Грузинские поставки в Азербайджан в указанный период также увеличилось – рост составил 19%, объем – $45,3 млн.