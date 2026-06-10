МВФ повысил оценку экономического роста Грузии до 6,5%

Грузинская экономика в этом году вырастет на 6,5%, по оценке МВФ. Ранние прогнозы давали 5,3%.

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел оценку экономики Грузии. Согласно последним подсчетам, рост экономики в этом году ожидается на уровне 6,5% вместо прогнозировавшихся 5,3%.

Как отметили аналитики, экономика страны отличается стабильностью, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, связанные с иранской войной.

За прошлый год ВВП страны вырос на 7,5%, в этом году рост продолжился, однако также зафиксирован высокий уровень инфляции – около 6% в апреле.

Страна также заметно сократила объем госдолга (на 35%). Кроме того, международные резервы Грузии достигли отметки, рекомендованной МВФ.