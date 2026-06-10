Вестник Кавказа

Грузия может стать альтернативой Ормузскому проливу – посол

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранский посол в Грузии Сейед Али Моджани выразил мнение, что в условиях перекрытия Ормузского пролива большое значение имеет развитие новых транспортных коридоров, которые могли бы пролегать и по территории Грузии.

В нынешней ситуации на Ближнем Востоке, когда судоходство по Ормузскому проливу фактически остановилось, Грузия может наладить поставки грузов по своей территории, заявил посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани.

Дипломат обратил внимание на большое значение, которое имеет создание и развитие новых транспортных коридоров.

Он подчеркнул, что сейчас, когда Ормузский пролив фактически не действует, страны Персидского залива лишены альтернативных маршрутов, по которым они могли бы получать требующиеся товары.

"Одной из хороших возможностей для Грузии является организация поставок грузов через ее территорию в эти страны"

– Сейед Али Моджани

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