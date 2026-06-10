Иран будет держать Ормуз закрытым "сколько потребуется"

Иранский посол заявил, что Ормузский пролив закрыт и останется закрытым столько, сколько потребуется. Закрытие пролива для всех судов связано с американскими ударами, совершенными накануне.

Ормузский пролив был закрыт Ираном в ночь на 11 июня в связи с атаками США по иранской территории, держать закрытым стратегически важную водную артерию Исламская Республика намерена столько, сколько потребуется, рассказал посол Ирана в Токио Пейман Сеадат.

"Вражеские корабли не могут пройти через Ормузский пролив - он закрыт для них. Что касается других кораблей, им нужно координировать свои действия с нами. С самого раннего утра сегодня, после терактов, мы закрыли Ормузский пролив, потому что из Ормузского пролива произошла реальная агрессия против нашей безопасности"

– Пейман Сеадат

Иранский посол подчеркнул, что Ормуз будет закрыт "сколько потребуется", передает ТАСС.

В ночь на 11 июня в Иране объявили, что "Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда" на фоне агрессии со стороны США и ударов по Хормозгану, а также в связи с нестабильной обстановкой в регионе.

Как отреагируют нефтяные рынки?

Повторная 100%-ная блокада Ормузского пролива после частичного восстановления судоходства в апреле-июне заново ставит вопрос о ситуации на мировом энергетическом рынке. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о состоянии рынков в настоящее время и их адаптации к нарастающему дефициту нефти.

"Хотя блокада объявлена полная, мы не видим резкого роста нефтяных котировок, только на несколько процентов поднялись цены. Есть вероятность, что цены вновь войдут в восходящий тренд, но пока все будет зависеть от дальнейших новостей с Ближнего Востока. Пока что рынок выжидает и смотрит, к чему ведут все более мощные обмены ударами США и Израиля с Ираном. Начнется ли новый этап полномасштабной войны? Закончилось ли перемирие? От этого зависит работа ряда обходных путей поставок нефти из Персидского залива", - прежде всего сказал он.

"Речь о нефтепроводах, выводящих нефть из Залива напрямую в открытое море. У Объединенных Арабских Эмиратов сейчас активно задействован нефтепровод, ведущий в порт Фуджейра, расположенный по другую сторону Ормузского пролива. Он небольшой мощности, порядка 1,8 млн баррелей в сутки, но тем не менее он дает возможность ОАЭ экспортировать нефть даже в условиях полной блокады Ормузского пролива. Напомню, в ходе боевых действий в марте и начале апреля Иран регулярно обстреливал порт Фуджейра, мешая загружать нефть на танкеры, из-за чего Эмиратам пришлось эвакуировать персонал и прекратить работу нефтепровода. Если это повторится, с рынка вновь уйдет еще 1,8 млн баррелей нефти в сутки", - пояснил Игорь Юшков.

"Еще один нефтепровод "Восток-Запад", ведущий в Красное море, работает в Саудовской Аравии. Его мощность 7 млн баррелей в сутки. По нему Иран во время активной фазы войны тоже наносил удары, обстреливая, как и в случае с Эмиратами, конечную точку нефтепровода – порт Янбу. Полностью нефтепровод тогда не останавливался, но прерывал свою работу. Удары по обоим нефтепроводам неизбежно заставят цены на нефть расти. Даже прерывание отгрузок чувствительно для мирового рынка из-за объемов, которые экспортируются из Персидского залива. Если начнется новая активная фаза войны и Иран станет бить по энергетическим объектам в соседних странах, это поднимет нефть и выше $100, и, может быть, выше $110 за баррель. Но пока рынок не торопится с выводами и ждет развития событий", - сообщил экономист.

Как адаптировались рынки к блокаде Ормуза?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности подчеркнул, что с блокады Ормузского пролива прошло всего 3,5 месяца, и мировой рынок пока предпочитает потреблять накопленные запасы и стратегические резервы в ожидании урегулирования иранского конфликта.

"Отсутствие ближневосточных поставок сначала компенсировалось коммерческими запасами нефти, хранившимися на танкерах – в марте и частично в апреле. В том числе активно потреблялась российская нефть, загруженная на танкеры. Bloomberg к концу февраля оценивал такие запасы российской нефти в 160 млн баррелей, что довольно много. Продавцы с конца прошлого года предпочитали держать российскую Urals на танкерах и не продавать из-за слишком низких цен (декабрь 2025 года – $39 за баррель, январь 2026 года – $41 за баррель). Когда же в марте цены взлетели запасы Urals пошли в продажу, и на данный момент все 160 млн проданы и потреблены", - поведал Игорь Юшков.

"Тогда же началось расходование стратегических государственных резервов нефти. Сейчас это основной источник компенсации выпавших ближневосточных поставок. США и Европа активно потребляют свои неприкосновенные нефтяные запасы. Мы видим, что пока заменять нефть из Персидского залива получается – автомобили не остановились во всем мире, самолеты продолжают летать – но отсутствие четкой перспективы разблокирования Ормузского пролива формирует высокий спрос на нефть в будущем. Даже при восстановлении поставок из Залива в прежних объемах спрос будет превышать довоенный из-за потребности стран восполнить израсходованные стратегические резервы. И чем больше сейчас потребят нефти из резервов, тем дольше будет период повышенного спроса с высокими ценами", - заключил экономист.