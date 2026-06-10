Судам не стоит пересекать Ормузский пролив без согласования – КСИР

В КСИР предостерегли суда от попыток пересечь Ормузский пролив без согласования. В заявлении командования сказано, что Иран по-прежнему контролирует эту водную артерию.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сделали предупреждение всем судам, желающим пройти через Ормузский пролив.

В командовании КСИР отметили, что Иран продолжает контролировать Ормуз, как это и было объявлено ранее.

"Мы продолжаем контролировать Ормузский пролив и будем действовать решительно в отношении любого судна, которое попытается его пройти"

– командование КСИР

По данным телеканала "Аль-Алям", ранее военные Ирана открыли огонь, чтобы не дать танкеру проплыть через Ормузский пролив. Инцидент случился возле берегов города Сирик в южной части Ирана.

Напомним, накануне в Исламской Республике объявили о закрытии Ормузского пролива для всех судов до нового уведомления.