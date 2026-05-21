Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан перекачал в мае 2,2 млн т нефти

В прошлом месяце, как сообщают грузинские СМИ, по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было экспортировано 2,2 млн т нефти.

Объем нефти, поставленной в мае 2026 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, составил 2,2 млн т, передают грузинские СМИ.

В общей сложности за первые пять месяцев текущего года по трубопроводу БТД было транспортировано 10,6 млн т нефти.

Согласно квартальному отчету BP, объемы поставок по Баку-Тбилиси-Джейхан за первый квартал текущего года сократились относительно аналогичного периода 2025 года – 49 млн баррелей (6 млн т) сырой нефти против 54 млн баррелей годом ранее.

В общей сложности с момента запуска в июне 2006 года и до 2026 года по трубопроводу БТД было транспортировано 4,7 млрд баррелей сырой нефти (более 626 млн т).