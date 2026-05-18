"Баку-Супса" заработает в ближайшее время

Грузия планирует в кратчайшие сроки возобновить работу нефтяного трубопровода Баку-Супса – он имеет стратегическое значение для страны и ее международных партнеров, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

"В последние годы трубопровод не эксплуатировался, однако, в соответствии с достигнутой договоренностью, благодаря совместным усилиям, он будет вновь введен в эксплуатацию в ближайшем будущем"

- Мариам Квривишвили

При запуске нефтяной магистрали власти страны будут тесно сотрудничать с азербайджанской государственной компанией SOCAR, которая со своей стороны обеспечит возобновление работы трубопровода, – заявила Квривишвили, передает Sputnik Грузия.

Выгоды реанимации "Баку-Супса"

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал выгоды перезапуска "Баку-Супса".

"Хотя официальных сведений на этот счет пока нет, но можно с определенной уверенностью говорить о том, что "Баку-Супса" будет использоваться для прокачки казахской нефти на берег Черного моря. Соответствующие переговоры велись между Казахстаном и Азербайджаном в последние несколько лет, и обе стороны регулярно заявляли в заинтересованности перезапуска нефтепровода, как и Грузия. Еще неясно, в каких объемах будет работать "Баку-Супса" – его мощность составляет 6 млн т в год, что для Казахстана, экспортирующего порядка 80 млн т нефти в год, не так много, но все равно это хорошее подспорье в виде дополнительного выхода в Черное море", - прежде всего сказал он.

"Понятно, что на этом маршруте стоит ожидать некоторых издержек, так как, в отличие от прокачки казахской нефти в российский порт Новороссийск по трубам Каспийского трубопроводного консорциума, здесь нужно будет сначала перевезти нефть через Каспийское море, затем закачать в трубопровод. Впрочем, процедура перевозок через Каспий у Казахстана и Азербайджана налажена, если судить по прокачке казахской нефти через "Баку-Тбилиси-Джейхан" – в прошлом году таким образом "Казмунайгаз" экспортировал 1,3 млн т нефти, на этот год заявлен план в 1,6 млн т. Вполне возможно, что именно этот объем будет перенаправлен в "Баку-Супса", поскольку в этом заинтересован Азербайджан", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

"Дело в том, что сорт легкой азербайджанской нефти Azeri Light и казахстанские тяжелые сорта имеют очень большую разницу в качестве, из-за чего их смесь на выходе из "Баку-Тбилиси-Джейхан" продается дешевле Azeri Light, что создает определенные убытки", - пояснил экономист.

"Еще один вариант причины перезапуска "Баку-Супса" состоит в том, что нефть, которая пойдет по нефтепроводу, может потребляться самой Грузией. Это действительно важный фактор для возобновления транспортировки – дополнительный спрос в Грузии для загрузки грузинской нефтеперерабатывающей промышленности", - указал эксперт.

"Стоит отметить, что соглашения во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на WUF13 подписывались пакетно: не только восстановление работы "Баку-Супса", но также приобретение электроэнергии в Азербайджане и транзит электроэнергии в Турцию через Грузию, восстановление участка железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс" и возобновление пассажирского железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Баку. Состав пакета говорит о том, у какой стороны какие были пожелания по расширению сотрудничества и кому что выгодно", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

Экономист выразил уверенность в том, что документы по "Баку-Супса" не связаны с топливным кризисом, вызванным блокадой Ормузского пролива: если по трубопроводу действительно пойдет казахская нефть, то для Казахстана куда более актуален фактор другого кризиса – украинского. "Как известно, 90% казахстанского нефтяного экспорта идет через Россию. В последнее время происходят атаки украинских дронов на порт Новороссийск и трубы Каспийского трубопроводного консорциума, из-за чего возникают издержки для казахстанского экспорта. Поэтому Казахстану логично искать пути диверсификации экспортных поставок нефти. В перезапуске "Баку-Супса" этот интерес Казахстана сходится с интересом Азербайджана, хотя, повторюсь, официальных сообщений по этой теме еще нет", - заключил он.

Напомним, нефтепровод Баку-Супса - ключевой в цепочке поставок, обеспечивающим возобновление транзита нефти из Центральной Азии в Европу через Грузию. Он позволяет поставлять "черное золото" с терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на черноморском побережье.