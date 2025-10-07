Вестник Кавказа

Баскетболистки из Азербайджана вышли в финал Кубка Европы

Женская сборная Азербайджана по баскетболу, обыграв национальную команду Ирландии, вышла в финальную стадию Кубка Европы.

Команда азербайджанских баскетболисток обеспечила себе выход в финальную стадию Кубка Европы 2026, сообщают азербайджанские СМИ.

Уточняется, что национальная команда Азербайджана приняла участие в решающем матче квалификации Кубка Европы по баскетболу 3x3, который прошел в столице Косово — Приштине. 

 Азербайджанская сборная обыграла соперниц из Ирландии со счетом 21:20, тем самым завоевав себе выход в финал.

Уточняется, что соревнования состоятся 11-13 сентября в бельгийском Антверпене.

Ранее азербайджанские баскетболистки победили команды из Косово (21:5), Кипра (16:10) и Мальты (15:14).

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