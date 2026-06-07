В Ставропольском крае выросли цены на кофе

С января по апрель 2026 года цена напитка в заведениях общепита Ставропольского края увеличилась на фоне плохой погоды и сокращения количества заказов кофе.

Стоимость готового кофе в чеках общепита Ставропольского края за январь-апрель 2026 года выросла на 9% и составила 261 руб. Об этом РБК Кавказ сообщил аналитический центр "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Сокращение числа посетителей кафе эксперты связывают с плохой погодой в начале года. Сами кофейни пострадали от нехватки гостей в меньшей степени, но тоже ощутили падение продаж.

Дополнительными причинами падения спроса на кофе стали жесткая конкуренция, частая варка напитка дома и общий тренд на экономию. В результате спрос на кофе с собой также упал.

Для сравнения, в Ростовской области чек вырос на 12% до 297 руб., при этом количество покупок снизилось на 5%. В Краснодарском крае сумма увеличилась на 7% до 303 руб. на фоне падения спроса на 10%.