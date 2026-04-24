Новая миссия ЕС в Армении не будет участвовать в нормализации с Азербайджаном

Гражданская миссия ЕС в Армении, решение о создании которой было принято 21 апреля, не будет заниматься нормализацией отношений Еревана с Баку, а также с Анкарой.

Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном не будет входить в программу работы новой миссии ЕС в Армении, рассказал высокопоставленный представитель Евросоюза.

"Роль партнерской миссии ЕС в Армении заключается в укреплении устойчивости Армении, особенно в области кибербезопасности, защиты от гибридных угроз и гражданской безопасности"

– представитель ЕС

Он подчеркнул, что эти задачи никак не связаны с мирным процессом и в целом с международными отношениями Еревана.

Чиновник пояснил, что миссия никоим образом не будет участвовать в нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Ее основной задачей будет поддержка Армении.

В то же время, он уточнил, что Брюссель будет и далее оказывать поддержку дипломатическим усилиям по обеспечению стабильности в регионе.

Напомним, что Совет министров иностранных дел ЕС 21 апреля принял официальное решение о запуске новой гражданской Партнерской миссии ЕС в Армении (EUPM Armenia). Срок действия ее мандата – два года.