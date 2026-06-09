Вестник Кавказа

Мексика обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026

Мексика обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На стадионе Ацтека в Мехико состоялся стартовый матч ЧМ-2026, в котором встречались сборные Мексики и ЮАР. Победу в игре одержали одни из хозяев турнира.

Сборная Мексики переиграла команду ЮАР в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2026.

На 9-й минуте счет открыл полузащитник Хулиан Киньонес, а на 67-й минуте нападающий Рауль Хименес отправил второй мяч в сетку ворот ЮАР.

Отметим, что в матче было показано сразу три красных карточки. У ЮАР с поля были удалены полузащитники Яя Ситоле (49-я минута) и Темба Зване (84-я). У мексиканцев поле в компенсированное ко второму тайму время покинул защитник Сесар Монтес.

В группе A с командами Мексики и ЮАР также выступают команды Южной Кореи и Чехии. Их очная встреча начнется сегодня в 05:00 (мск).

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