Вестник Кавказа

Иранские болельщики не посетят ЧМ-2026 по футболу

Иранские болельщики не посетят ЧМ-2026 по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Организаторы предстоящего Чемпионата мира по футболу отозвали квоту на билеты у иранских болельщиков.

Организаторы Чемпионата мира по футболу отозвали у Ирана квоту на билеты для болельщиков национальной сборной, сообщили в информационном агентстве Reuters со ссылкой на Федерацию футбола Ирана.

Об этом было объявлено за два дня до старта соревнований, уточнили в Федерации.

Те болельщики, которые уже оформили билеты на предстоящую поездку, лишились возможности посетить матчи своей сборной.

"Это несмотря на то что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей"

— Reuters

Сами организаторы никак данное решение не прокомментировали, пишет издание.

Напомним, ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля, игры пройдут в США, Мексике и Канаде.

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