Почти 60 человек переселились в Гадрут и Гырмызы Базар

Сегодня состоялся очередной этап возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории, а именно в поселки Гадрут и Гырмызы Базар.

Новый этап переселения жителей в Ходжавендский район произошел сегодня. Бывшие вынужденные переселенцы вернулись в поселки Гадрут и Гырмызы Базар.

Все эти семьи ранее временно жили в различных регионах Азербайджана. По большей части они проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Сегодня в Гадрут переселились четыре семьи (17 человек), в поселок Гырмызы Базар – восемь семей (42 человека).

Все семьи получили ключи от новых домов.