США и Иран могут подписать меморандум на следующей неделе – СМИ

В начале следующей неделе может быть подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, передает телеканал CBS со ссылкой на два осведомленных источника.
"Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, вероятно, будет подписан в начале следующей недели, что откроет путь к дальнейшим переговорам о долгосрочном американо-иранском соглашении"
– сообщение телеканала
После заключения меморандума стороны приступят к переговорам по деталях будущего соглашения, они продлятся 60 дней. При этом источники не исключают, что срок переговоров может быть при необходимости увеличен.
После подписания меморандума Ормузский пролив должен быть разминирован и открыт для судоходства. По данным CBS иранская сторона согласилась демонтировать ядерные объекты и отказаться от обогащения урана на 15-20 лет в обмен на ослабление санкций США против Ирана.
Ранее в Иране опубликовали 14 пунктов меморандума.