США и Иран могут подписать меморандум на следующей неделе – СМИ

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном об урегулировании конфликта может быть подписан в ближайшие дни – в начале следующей недели, рассказали источники американскому телеканалу CBS.

В начале следующей неделе может быть подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, передает телеканал CBS со ссылкой на два осведомленных источника.

"Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, вероятно, будет подписан в начале следующей недели, что откроет путь к дальнейшим переговорам о долгосрочном американо-иранском соглашении"

– сообщение телеканала

После заключения меморандума стороны приступят к переговорам по деталях будущего соглашения, они продлятся 60 дней. При этом источники не исключают, что срок переговоров может быть при необходимости увеличен.

После подписания меморандума Ормузский пролив должен быть разминирован и открыт для судоходства. По данным CBS иранская сторона согласилась демонтировать ядерные объекты и отказаться от обогащения урана на 15-20 лет в обмен на ослабление санкций США против Ирана.

Ранее в Иране опубликовали 14 пунктов меморандума.