Ливан будет добиваться вывода армии Израиля на переговорах в Вашингтоне

Ливан рассчитывает на вывод израильских войск. Бейрут будет добиваться этого на переговорах в США в конце июня.

Бейрут рассчитывает дипломатическим путем добиться вывода израильской армии с территории Ливана в ходе переговоров в Вашингтоне 23-25 июня.

"Позиция Ливана остается неизменной: мы будет добиваться от Израиля полного прекращения огня и вывода войск с оккупированных территорий"

– президент Ливана Джозеф Аун

По словам Ауна, вывод израильской армии позволит Ливану разместить собственные части вдоль границы, что стабилизирует ситуацию в регионе и позволит начать восстановление страны.

Ранее президент Ливана встретился с командующим армией генералом Рудольфом Хейкалом и руководителем группы ливанских переговорщиков Симоном Карамом.