Вестник Кавказа

Ливан будет добиваться вывода армии Израиля на переговорах в Вашингтоне

Флаг Ливана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Ливан рассчитывает на вывод израильских войск. Бейрут будет добиваться этого на переговорах в США в конце июня.

Бейрут рассчитывает дипломатическим путем добиться вывода израильской армии с территории Ливана в ходе переговоров в Вашингтоне 23-25 июня. 

"Позиция Ливана остается неизменной: мы будет добиваться от Израиля полного прекращения огня и вывода войск с оккупированных территорий"

– президент Ливана Джозеф Аун 

По словам Ауна, вывод израильской армии позволит Ливану разместить собственные части вдоль границы, что стабилизирует ситуацию в регионе и позволит начать восстановление страны. 

Ранее президент Ливана встретился с командующим армией генералом Рудольфом Хейкалом и руководителем группы ливанских переговорщиков Симоном Карамом.

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