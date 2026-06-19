СМИ сообщили о готовности договора об исключениях из санкций против нефти Ирана

Участники американо-иранских переговоров, которые проходят сегодня в швейцарском Бюргенштоке, достигли компромисса по поводу проекта договора об исключениях из рестрикций против нефти Ирана.

Стороны разработали устраивающий всех проект соглашения об исключениях из санкций против иранской нефти, сообщает со ссылкой на участника переговоров с иранской стороны телеканал Sky News Arabia.

"Проект соглашения об исключениях из санкций по иранской нефти завершен"

– представитель Тегерана на переговорах

Иранский дипломат уточнил, что документ скоро будет предан огласке.

Напомним, ранее сегодня иранские СМИ сообщили, что делегация ИРИ покинула место проведения переговоров с США в знак протеста против озвученных президентов США Дональдом Трампом угроз о нанесении новых ударов по ИРИ из-за ситуации в Ливане. Однако позже американский портал Axios опроверг эти данные со ссылкой на источник, указав, что переговоры продолжаются.