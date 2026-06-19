СМИ сообщили о готовности договора об исключениях из санкций против нефти Ирана

Стороны разработали устраивающий всех проект соглашения об исключениях из санкций против иранской нефти, сообщает со ссылкой на участника переговоров с иранской стороны телеканал Sky News Arabia.
"Проект соглашения об исключениях из санкций по иранской нефти завершен"
– представитель Тегерана на переговорах
Иранский дипломат уточнил, что документ скоро будет предан огласке.
Напомним, ранее сегодня иранские СМИ сообщили, что делегация ИРИ покинула место проведения переговоров с США в знак протеста против озвученных президентов США Дональдом Трампом угроз о нанесении новых ударов по ИРИ из-за ситуации в Ливане. Однако позже американский портал Axios опроверг эти данные со ссылкой на источник, указав, что переговоры продолжаются.