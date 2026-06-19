Вестник Кавказа

США готовы разморозить $6 млрд иранских активов – СМИ

США готовы разморозить $6 млрд иранских активов – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ рассказали об ожиданиях американской делегации от предстоящих переговоров с Ираном в Бюргенштоке. По их данным, США намерены добиться разрешения для инспекторов ООН посетить ядерные объекты Исламской Республики.

Соединенные Штаты готовы разморозить часть активов Ирана. Об этом сообщают информированные источники.

По данным портала Axios, США готовы пойти на разморозку $6 млрд, которые размещены в Катаре, на гуманитарные нужды.

При этом отмечается, что сама американская делегация намерена после первого раунда переговоров добиться от Ирана приглашения для инспекторов ООН на ядерные объекты, которые ранее были атакованы США и Израилем.

"США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН посетить свои ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля"

– Axios

Напомним, 21 июня в швейцарском Бюргенштоке должны начаться переговоры делегаций США и Ирана. НА встрече также будут присутствовать страны-посредники – Пакистан и Катар.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
540 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.