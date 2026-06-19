США готовы разморозить $6 млрд иранских активов – СМИ

СМИ рассказали об ожиданиях американской делегации от предстоящих переговоров с Ираном в Бюргенштоке. По их данным, США намерены добиться разрешения для инспекторов ООН посетить ядерные объекты Исламской Республики.

Соединенные Штаты готовы разморозить часть активов Ирана. Об этом сообщают информированные источники.

По данным портала Axios, США готовы пойти на разморозку $6 млрд, которые размещены в Катаре, на гуманитарные нужды.

При этом отмечается, что сама американская делегация намерена после первого раунда переговоров добиться от Ирана приглашения для инспекторов ООН на ядерные объекты, которые ранее были атакованы США и Израилем.

"США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН посетить свои ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля"

– Axios

Напомним, 21 июня в швейцарском Бюргенштоке должны начаться переговоры делегаций США и Ирана. НА встрече также будут присутствовать страны-посредники – Пакистан и Катар.