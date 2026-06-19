США готовы разморозить $6 млрд иранских активов – СМИ

Соединенные Штаты готовы разморозить часть активов Ирана. Об этом сообщают информированные источники.
По данным портала Axios, США готовы пойти на разморозку $6 млрд, которые размещены в Катаре, на гуманитарные нужды.
При этом отмечается, что сама американская делегация намерена после первого раунда переговоров добиться от Ирана приглашения для инспекторов ООН на ядерные объекты, которые ранее были атакованы США и Израилем.
"США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН посетить свои ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля"
– Axios
Напомним, 21 июня в швейцарском Бюргенштоке должны начаться переговоры делегаций США и Ирана. НА встрече также будут присутствовать страны-посредники – Пакистан и Катар.