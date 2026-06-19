Вода на краснодарских курортах прогреется к концу июня

Синоптики прогнозируют, что вода в Черном море на курортах Краснодарского края максимально прогреется только к концу текущего месяца.

Черное море прогреется на кубанском побережье до максимальных значений к концу июня, достигнув 22-25 градусов, рассказали в Краснодарском центре по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что наибольшее количество жарких и солнечных дней ожидается с начала июля.

"Наиболее высокие температуры ожидаются в самые жаркие дни лета для Кубани в июле и в августе"

– Краснодарский гидрометцентр

Как сообщили сотрудники гидрометцентра, наиболее комфортной для туристов считается морская вода с температурой 22-25 градусов.

На сегодняшний день температура Черного моря составляет в среднем 20-22 градуса - в Геленджике, Новороссийске и Анапе.

В настоящее время, по данным краевого гидрометцентра, самая теплая вода на Кубани может быть найдена на курортах Азовского моря: в станице Должанской, Ейске и Приморско-Ахтарске море прогрелось уже до +26 градусов.