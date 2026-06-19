Летний сезон стартовал на курортах Грузии при особых мерах безопасности

В этом году изюминкой летнего туристического сезона в Грузии решено было сделать повышенную безопасность туристов на черноморских пляжах. Полиция и спасатели в грузинских городах-курортах будут работать в усиленном режиме все лето.

Глава Аджарии Зураб Патарадзе провел сегодня в Батуми торжественную церемонию запуска нового летнего сезона на черноморских курортах Грузии. Он подчеркнул, что новинкой сезона стали особые меры безопасности отдыхающих.

"Батуми полностью готов к летнему туристическому сезону – с обновленной инфраструктурой, турпродуктами, сервисами, возможностями и, безусловно, своим особенным гостеприимством"

– Зураб Патарадзе

Руководитель Аджарии пояснил, что усиленная безопасность туристов будет обеспечена сотрудниками МВД Грузии. Это подтвердил руководитель ведомства Сулхан Тамазашвили, отметив, что уже сейчас на черноморских курортах по новым протоколам безопасности работают и полицейские, и спасатели.

"Этот туристический сезон министерство внутренних дел встречает обновленными техническими средствами и современным снаряжением, что даст нам возможность с еще более высоким стандартом обеспечивать общественную безопасность"

– Сулхан Тамазашвили

Патарадзе добавил, что к летнему сезону грузинские пляжи прошли глубокую очистку от мусора, а в прибрежных городах-курортах наведен порядок в уличной торговле.