Вестник Кавказа

Тунис уступил Японии и вылетел с ЧМ-2026

Тунис уступил Японии и вылетел с ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ночь с субботу на воскресенье на ЧМ-2026 состоялось два матча в группах E и F. Сборная Эквадора играла с командой Кюрасао, а Тунис – с Японией.

В Гуадалупе состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете F между сборными Туниса и Японии. Победу со счетом 4:0 одержали японцы.

Голы на свой счет записали полузащитники Даити Камада (4-я минута) и Дзюня Ито (69-я), а также нападающий Аясе Уэда (31-я и 83-я).

Ранее в этой группе сборная Нидерландов со счетом 5:1 разгромила команду Швеции.

Таким образом, на данный момент группу F возглавляют Нидерланды и Япония, набравшие по 4 очка. Третью строчку с 3 очками занимает Швеция. На четвертом месте расположился Тунис, в активе которого пока нет ни одного очка.

Минувшей ночью также состоялся матч группы E между сборными Эквадора и Кюрасао. Команды сыграли вничью 0:0.

После двух туров лидером квартета E является Германия (6 очков). Вторую строчку занимает Кот-д'Ивуар (3 очка), третью – Эквадор (1 очко), четвертую – Кюрасао (1 очко).

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