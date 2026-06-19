ЧМ-2026: Германия одержала волевую победу над Кот-д'Ивуаром

Сборная Германии возглавила с 6 очками группу E на ЧМ-2026, обыграв команду Кот-д'Ивуара. Победный мяч был забит в компенсированное ко второму тайму время.

В Торонто завершилась встреча 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете E между сборными Германии и Кот-д'Ивуара.

Счет на 30-й минуте открыл полузащитник ивуарийской сборной Франк Кессиэ. Германия отыгралась на 68-й минуте благодаря точному удару нападающего Дениза Ундава, а в компенсированное ко второму тайму время он же принес своей команде победу – 2:1 в пользу Германии.

В другом матче группы E сборная Эквадора сыграет с Кюрасао. Игра начнется в 04:00 (мск).

Сегодня также был сыгран матч группы F между сборными Нидерландов и Швеции. Крупную победу со счетом 5:1 одержали Нидерланды. Голами в составе нидерландской команды отметились нападающие Брайан Бробби (5-я и 17-я минуты), полузащитник Коди Гакпо (47-я и 54-я) и Крисенсио Саммервилл (89-я). У шведов единственный мяч на счету полузащитника Энтони Эланги (59-я минута).

Вместе с Нидерландами и Швецией в группе F выступают Япония и Тунис. Их очная встреча начнется в 07:00 (мск).