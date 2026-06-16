Вестник Кавказа

Сборная Турции досрочно покинула ЧМ

Сборная Турции досрочно покинула ЧМ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Национальная команда Турции досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф и покинула Чемпионат мира по футболу.

Турецкая сборная покидает Чемпионат мира после второго тура, сообщают СМИ.

Уточняется, что команда досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф, не забив ни одного гола.

Согласно публикациям СМИ, Турция уступила сборной Парагвая (0:1) во втором туре группового этапа.

При этом, этот матч стал самым быстрым в ЧМ-2026: мяч забил Матиас Галарса уже на второй минуте игры.

Этот проигрыш стал для турецкой команды вторым подряд на чемпионате мира.

Ранее команда проиграла сборной Австралии со счетом 0:2.

Команда закрепилась на последнем четвертом месте в квартете D.

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