Сборная Турции досрочно покинула ЧМ

Национальная команда Турции досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф и покинула Чемпионат мира по футболу.
Турецкая сборная покидает Чемпионат мира после второго тура, сообщают СМИ.
Уточняется, что команда досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф, не забив ни одного гола.
Согласно публикациям СМИ, Турция уступила сборной Парагвая (0:1) во втором туре группового этапа.
При этом, этот матч стал самым быстрым в ЧМ-2026: мяч забил Матиас Галарса уже на второй минуте игры.
Этот проигрыш стал для турецкой команды вторым подряд на чемпионате мира.
Ранее команда проиграла сборной Австралии со счетом 0:2.
Команда закрепилась на последнем четвертом месте в квартете D.