Сборная Турции досрочно покинула ЧМ

Национальная команда Турции досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф и покинула Чемпионат мира по футболу.

Турецкая сборная покидает Чемпионат мира после второго тура, сообщают СМИ.

Уточняется, что команда досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф, не забив ни одного гола.

Согласно публикациям СМИ, Турция уступила сборной Парагвая (0:1) во втором туре группового этапа.

При этом, этот матч стал самым быстрым в ЧМ-2026: мяч забил Матиас Галарса уже на второй минуте игры.

Этот проигрыш стал для турецкой команды вторым подряд на чемпионате мира.

Ранее команда проиграла сборной Австралии со счетом 0:2.

Команда закрепилась на последнем четвертом месте в квартете D.