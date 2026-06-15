Глава ФИФА обратился к сборной Ирана

Президент ФИФА Джанни Инфантино побывал в раздевалке сборной Ирана по футболу после ее первой игры на ЧМ и выразил благодарность спортсменам.

Руководитель Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после первой ее встречи на чемпионате мира – игра с командой Новой Зеландии окончилась ничьей (2:2). Об этом сообщают СМИ.

Глава ФИФА указал на сложность состоявшего матча, отметив, что если бы иранцам улыбнулась большая удача, то они могли одержать победу.

В то же время он напомнил, что впереди у сборной ИРИ еще две игры, в которых футболисты снова смогут сделать так, чтобы весь мир гордился ими.

"Я знаю, через что вы проходите, я понимаю, но вы сильнее всего. Вы посылаете сигнал всему миру"

– Джанни Инфантино

Президент ФИФА подчеркнул, что иранским футболистам удалось объединить весь стадион. Он выразил благодарность иранским игрокам.

Напомним, что впереди на групповом этапе у сборной Ирана матчи с Бельгией (21 июня) и Египтом (27 июня).