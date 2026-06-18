Азербайджан начинает разработку медных месторождений

Азербайджан приступил к разработке своих меднорудных месторождений Хархар и Гарадаг, ценный металл впервые будет производиться непосредственно на месторождениях.

Британская компания Anglo Asian Mining подрядила Worley Europe Limited для подготовки технико-экономических обоснований (ТЭО) разработки медных месторождений Хархар и Гарадаг в Азербайджане, сейчас она завершает оформление контракта на проведение соответствующих исследований.

Предполагается, что ценный металл будет производиться методом кучного выщелачивания и экстракции растворителем непосредственно на месторождениях, что позволит производить товарную медь непосредственно на руднике вместо выпуска медного концентрата для последующей переработки, сообщает Report со ссылкой на сообщение компании.

"Это первый случай, когда в Азербайджане рассматривается возможность производства меди в виде готового металлического продукта"

- сообщение

Ожидается, что ТЭО по месторождению Хархар будет готово в середине 2027 года, а по месторождению Гарадаг - в первой половине 2028 года.

Также британская компания в рамках подготовки ТЭО продолжит разведочное бурение - работы на месторождении Хархар уже начались, а на месторождении Гарадаг они стартуют в третьем квартале 2026 года. Также подземное бурение началось на месторождении Гилар, его цель – разведка верхних уровней и продолжения более глубоких слоев месторождения, - говорится в сообщении.

Эти исследования в сочетании с программой бурения позволят компании перейти к этапу строительства рудников, - добавили в компании.