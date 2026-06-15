Ильхам Алиев: Азербайджан демонстрирует стабильное и успешное экономическое развитие

Ильхам Алиев заявил о стабильном и успешном развитии экономики Азербайджана, подчеркнув, что страна привлекла $350 млрд инвестиций, нарастила долю ненефтяного ВВП выше 70% и стремится стать международным транспортным узлом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о стабильном и успешном экономическом развитии республики. Об этом он сообщил в ходе открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития в Баку.

Глава государства отметил, что за последние 20 лет в экономику страны привлечено более $350 млрд инвестиций, половина из которых — иностранные. Доля ненефтегазового сектора в ВВП страны превышает 70%.

По словам Алиева, за 35 лет независимости Азербайджан преодолел первоначальные кризисы и обеспечил политическое, экономическое и социальное равновесие. Это стало основой текущих макроэкономических показателей.

"При отсутствии стабильности невозможно говорить о развитии. Поэтому политическая, экономическая и социальная стабильность - реальность современного Азербайджана"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер добавил, что Баку закрепил за собой статус инициатора крупных евразийских энергетических проектов. Сегодня для республики вопросы безопасности маршрутов энергоснабжения имеют приоритетное значение.

"Повестка нашей деятельности является многоплановой. Азербайджан выступал инициатором крупных энергетических инфраструктурных проектов в Евразийском регионе. Азербайджан оказал поддержку странам, нуждающимся в энергоресурсах, особенно в нынешний период, когда безопасность и устойчивость маршрутов энергоснабжения имеют огромное значение, этот вопрос все больше выходит на передний план"

- Ильхам Алиев

Как сообщил президент, азербайджанское правительство планирует вдвое увеличить объем транзитных грузоперевозок, который сейчас составляет 15 млн т. Власти продолжают работу по укреплению статуса страны как международного транспортного хаба.

"Мы можем привлечь больше средств в связи с этим. Однако мы должны быть осторожны. Наши валютные резервы превышают наш внешний долг в 20 раз. Думаю, что в этом отношении Азербайджан находится в числе ведущих стран, имеет стабильное финансовое положение и сбалансированный бюджет"

- Ильхам Алиев

В список стратегических задач Азербайджана также включено обеспечение внутренней продовольственной безопасности, уточнил глава государства. Для максимального покрытия собственных потребностей принята профильная государственная программа развития сельского хозяйства.

"Будем производить продукцию на уровне, позволяющем максимально обеспечить собственные потребности"

- Ильхам Алиев

Алиев заявил, что азербайджанская экономика фиксирует постоянный приток капитала благодаря благоприятному инвестиционному климату и законодательной защите вложений. Средства стабильно поступают как в энергетику, так и в другие национальные отрасли.

"Азербайджан сегодня экспортирует природный газ в 16 стран. Это число увеличивается из года в год и продолжит расти. В то же время поставки нефти охватывают еще большее количество стран. Все это служит интересам как производителей, так и транзитных государств. Сегодня инвесторы все больше обращают внимание на стабильные направления для вложений. Это остается одним из наших приоритетов"

- Ильхам Алиев

Ежегодное заседание Группы Исламского банка развития проходит в Баку во второй раз. Впервые столица Азербайджана принимала мероприятие в 2010 году. Тогда форум придал импульс партнерству с организацией и поддержал реформы по диверсификации азербайджанской экономики.

"С тех пор в Азербайджане и за его пределами произошло множество изменений. Однако одно остается неизменным - стабильное и успешное развитие"

- Ильхам Алиев