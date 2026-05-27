Ильхам Алиев: Азербайджан нацелен на поддержание мира и стабильности на Южном Кавказе

Президент Азербайджана рассказал о вкладе Баку в развитие Южного Кавказа постконфликтного периода. По словам Ильхама Алиева, Баку содействует миру как в регионе, так и на всем пространстве Евразии.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции "Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе". Глава АР заявил о стремлении Баку к региональной стабильности.

Как отметил глава страны, Азербайджан сумел собственными усилиями добиться выполнения резолюций СБ ООН, восстановив территориальную целостность и освободив свои территории от армянской оккупации.

"Наши земли, долгие годы находившиеся под гнетом, были освобождены от армянской оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года и проведенной в 2023 году однодневной антитеррористической операции, суверенитет и территориальная целостность страны были полностью восстановлены. Тем самым выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, которые почти 30 лет оставались на бумаге, было обеспечено самим Азербайджанским государством"

– Ильхам Алиев

Ильхам Алиев отметил, что Баку продолжает продвигать мир и стабильность в регионе. В этом контексте важнейшее значение имеет подписание в Вашингтоне совместной декларации лидеров Азербайджана и Армении в прошлом году и парафирование мирного соглашения. В области экономики ключевое значение имеет проект Зангезурского коридора, который станет звеном Среднего коридора, отметил президент АР.

По словам Ильхама Алиева, Баку активно поддерживает гуманитарные инициативы. В частности, страна стала площадкой проведения Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН, в рамках которой были представлены достижения Азербайджана по восстановлению нормальной жизни в освобожденных районах.

"На этом форуме Азербайджан представил почти 60 тысячам участников из 182 страны мира современную инфраструктуру, сформированную на основе современных градостроительных концепций в освобожденных от оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, а также достойные условия жизни, созданные для более чем 85 тысяч азербайджанцев, которые в настоящее время проживают там в обстановке безопасности"

– Ильхам Алиев

В заключение лидер АР затронул более широкий геополитический горизонт, отметив, что Баку также содействует нормализации и сотрудничеству на всем пространстве Евразии.