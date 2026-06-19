В армянском Иджеване зафиксировали подземные толчки

Небольшое землетрясение зафиксировали в армянском Иджеване и ряде населенных пунктов Тавушской области. Магнитуда сейсмоактивности составила 2-3 балла.

Сейсмическая активность в районе Иджевана в Армении зафиксирована сегодня утром. Сила природного явления составила 2,1.

По информации армянских СМИ, глубина землетрясения составила 10 км. Подземная активность отмечена в 20 км к северо-западу от города, в эпицентре магнитуда составила до 3 баллов.

Толчки также были отмечены в Ноемберяне Тавушской области, а также в селах Когб, Ачажур и Воскепар. Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.

Отметим, что 19 июня подземная активность была отмечена на границе Азербайджана и Армении, магнитуда составила 3,5.