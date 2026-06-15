Вестник Кавказа

Армения получила финансовую помощь от ЕС в размере €34 млн

Армения получила финансовую помощь от ЕС в размере €34 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еврокомиссия выделила €34 млн Еревану с целью смягчения последствий торговых ограничений, которые ввела Россия в отношении армянских товаров.

Евросоюз предоставил Армении средства для поддержки экономики страны на фоне российских торговых ограничений в отношении армянской продукции, сообщила пресс-служба делегации ЕС в Армении.

Уточняется, что Еврокомиссия выделила €34 млн.

Также, как пояснили в пресс-службе, эта финансовая помощь является "первым траншем комплексного пакета поддержки, объявленного президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен".

Эти меры финансовой поддержки предусматривают упрощение торговых процедур и меры солидарности для укрепления экономической устойчивости Армении.

"Сферы, пострадавшие от торговых ограничений, включая агропродовольственный сектор, цветоводство и другие экспортно ориентированные сектора, получат дополнительную поддержку в рамках инициатив по упрощению торговых процедур и целевых программ по расширению доступа на рынок"

– пресс-служба делегации ЕС в Армении

Напомним, ранее Россия ввела ограничения на ввоз в страну целого ряда продукции из Армении из-за выявленных нарушений.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
425 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.