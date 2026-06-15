Армения получила финансовую помощь от ЕС в размере €34 млн

Евросоюз предоставил Армении средства для поддержки экономики страны на фоне российских торговых ограничений в отношении армянской продукции, сообщила пресс-служба делегации ЕС в Армении.
Уточняется, что Еврокомиссия выделила €34 млн.
Также, как пояснили в пресс-службе, эта финансовая помощь является "первым траншем комплексного пакета поддержки, объявленного президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен".
Эти меры финансовой поддержки предусматривают упрощение торговых процедур и меры солидарности для укрепления экономической устойчивости Армении.
"Сферы, пострадавшие от торговых ограничений, включая агропродовольственный сектор, цветоводство и другие экспортно ориентированные сектора, получат дополнительную поддержку в рамках инициатив по упрощению торговых процедур и целевых программ по расширению доступа на рынок"
– пресс-служба делегации ЕС в Армении
Напомним, ранее Россия ввела ограничения на ввоз в страну целого ряда продукции из Армении из-за выявленных нарушений.