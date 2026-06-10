Мирзоян и Каллас обсудили сотрудничество Армении и ЕС

Главы МИД стран ЕС обсудили с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном обсудили экономическое сотрудничество, такое заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Соответствующее заявление было сделано в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге.
Она отметила, что Брюссель и Армения будут совместно работать надо обеспечением экономической устойчивости Еревана.
Особенно это важно в свете прошедших парламентских выборов, подчеркнула Каллас.
"Армянские избиратели поддержали курс на сближение с Евросоюзом, несмотря на сильное давление и экономическое принуждение со стороны России, которые, не смогли повлиять на результаты голосования"
– Кая Каллас
По ее словам, сейчас Брюссель работает над проектом пакета экономической поддержки для Армении, который, как ожидается, поможет справиться с ограничениями, вводимыми ОДКБ.
Также, ближайшее время начнет работу новая партнерская миссия ЕС в Армении, рассказала глава Евродипломатии.
"Ее задачами станут противодействие кибератакам, борьба с незаконными финансовыми потоками и реагирование на другие угрозы безопасности"
– Кая Каллас