Вестник Кавказа

Мирзоян и Каллас обсудили сотрудничество Армении и ЕС

Мирзоян и Каллас обсудили сотрудничество Армении и ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Армении встретился с главой Евродипломатии. Стороны обсудили меры экономической поддержки для Еревана после прошедших выборов.

Главы МИД стран ЕС обсудили с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном обсудили экономическое сотрудничество, такое заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Соответствующее заявление было сделано в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге.

Она отметила, что Брюссель и Армения будут совместно работать надо обеспечением экономической устойчивости Еревана.

Особенно это важно в свете прошедших парламентских выборов, подчеркнула Каллас.

"Армянские избиратели поддержали курс на сближение с Евросоюзом, несмотря на сильное давление и экономическое принуждение со стороны России, которые, не смогли повлиять на результаты голосования"

– Кая Каллас

По ее словам, сейчас Брюссель работает над проектом пакета экономической поддержки для Армении, который, как ожидается, поможет справиться с ограничениями, вводимыми ОДКБ.

Также, ближайшее время начнет работу новая партнерская миссия ЕС в Армении, рассказала глава Евродипломатии.

"Ее задачами станут противодействие кибератакам, борьба с незаконными финансовыми потоками и реагирование на другие угрозы безопасности"

– Кая Каллас 

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