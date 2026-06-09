Армения может лишиться права голоса в ОДКБ из-за долгов

Руководство Армении на протяжении двух лет не платит взносы в ОДКБ, в связи с чем к республике может быть применена соответствующая статья устава организации.

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились рассмотреть применение к Армении статьи, связанной с неуплатой взносов в организацию в течение двух лет, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что 7 июня глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не платит взносы в организацию, членом которой остается, потому, что не участвует в мероприятиях.

"Что в этой ситуации делать, мы сегодня это обсудили. И уже более 2 лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ. Ситуация, которая предусмотрена Уставом Организации Договора о коллективной безопасности. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ"

– Сергей Лавров

Статья 25 Устава ОДКБ подразумевает, что в случае невыполнения государствами-участниками обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет Совет принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах ОДКБ до полного погашения задолженности.

Напомним, в ОДКБ входят на сегодня стран, это Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. При этом Армения уже два года не принимает участия в мероприятиях и не платит взносы.